BERLIN (dpa-AFX) - Europa wird für Deutschlands Exporteure immer mehr zum Schlüsselmarkt in Zeiten von Zöllen und Handelskonflikten. Die Ausfuhren in den europäischen Binnenmarkt dürften dieses Jahr die Schwelle von einer Billion Euro überschreiten, schätzt die bundeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) in einer Hochrechnung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

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GTAI erwartet, dass die deutschen Exporte in den europäischen Binnenmarkt dieses Jahr kräftig um rund 6,5 Prozent auf knapp 1.031 Milliarden Euro steigen. Das wäre etwas stärker als 2025 und mehr als das deutsche Exportwachstum insgesamt.

Schon 2025 hatte sich Europa als Säule im Außenhandel erwiesen: Damals lag der Wert der deutschen Exporte in den europäischen Binnenmarkt, zu dem die GTAI die EU-Länder sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz zählt, bei fast 968 Milliarden Euro.

Verlässlichkeit spricht für Europa

"Die Exportmärkte vor der Haustür rücken stärker in den Fokus", heißt es in der Analyse, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. "Viele deutsche Unternehmen setzen wieder verstärkt auf den europäischen Heimatmarkt, weil sie dort auf ein funktionierendes und verlässliches handelspolitisches Regelwerk bauen können."

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Der Export ist traditionell eine Stütze der deutschen Wirtschaft. Fast jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande hängt laut Statistischem Bundesamt von ihm ab.

Das größte Wachstum für 2026 erwartet GTAI bei den Exporten nach Tschechien (plus 13,3 Prozent gegenüber 2025), in die Schweiz (10,1 Prozent) und nach Polen (8 Prozent). Auch das Geschäft mit den Niederlanden und Österreich ziehe stark an.

Exporte in die USA erholen sich, aber abhängig von Trump

Die Exporte in die USA, dem wichtigsten Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure, erholen sich zwar dieses Jahr mit einem geschätzten Plus von 3,4 Prozent auf 152 Milliarden Euro, würden aber weiter von der Zollpolitik der Trump-Regierung beeinträchtigt. Zwar haben die deutschen Exporteure mehr Planungssicherheit mit dem Handelsdeal zwischen der Europäischen Union und den USA, der für die meisten Importe aus Europa eine Zollobergrenze von 15 Prozent festlegt. Allerdings ist das Abkommen vom Sommer 2025 für die USA vorteilhaft.

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Die Ausfuhren nach China dürften laut GTAI 2026 um knapp 13 Prozent auf 70,8 Milliarden Euro sinken. Die Volksrepublik, die Deutschland auf den Weltmärkten zunehmend Konkurrenz macht, komme nur auf rund 4,3 Prozent der Gesamtausfuhren und Rang 9 der deutschen Exportländer.

Stark wachse dagegen der deutsche Handel mit Nachbarländern in Osteuropa, die bei den Produktionsketten eng mit Deutschland verflochten sind. "Zusammengenommen sind Polen und Tschechien als Exportmärkte für Deutschland inzwischen bedeutender als die USA", erklärte die GTAI.

Ob die Exporte 2027 erneut eine Stütze für Deutschland werden, sei angesichts der vielen Krisen unsicher. Impulse könnten von einer Stärkung des europäischen Binnenmarkts ausgehen, einer engeren Anbindung an Großbritannien und der Annäherung weiterer Partnerländer./als/DP/zb