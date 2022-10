Deutsche Exporte nach Russland nahezu halbiert

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Die deutschen Warenexporte nach Russland haben sich infolge des Krieges in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen fast halbiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fielen die Exporte nach Russland im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 45,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Demgegenüber stiegen die Ausfuhren in das wichtigste Zielland deutscher Exporte, die Vereinigten Staaten, um 42,0 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Weitere wichtige Handelspartner waren exportseitig Frankreich (8,9 Milliarden Euro; plus 25,7 Prozent) und die Niederlande (8,8 Milliarden Euro; plus 11,2 Prozent).

Insgesamt wurden im August Waren im Wert von 128,7 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert, das waren 23,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nach Deutschland importiert wurden im August insgesamt Waren im Wert von 128,4 Milliarden Euro. Das waren 38,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Wichtigster Handelspartner bei den Importen war China mit einem Anstieg von 39,1 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro.

Die Importe aus Russland sanken im August wertmäßig um 6,2 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Dieser Rückgang wäre ohne die gestiegenen Preise - vor allem im Energiebereich - noch deutlicher ausgefallen, hieß es von Destatis. Mengenmäßig sanken die Importe aus Russland um 59,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

