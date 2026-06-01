DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,6%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.846 +0,3%Euro1,1553 +0,1%Öl93,21 -1,0%Gold4.343 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus
Top News
VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street? VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street?
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Exporte steigen im April um 0,9 Prozent

09.06.26 08:06 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im April moderat gestiegen. Sie erhöhten sich kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,6 Prozent höher.

Die Importe stiegen im April um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 1,1 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 6,2 Prozent.

Insgesamt wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 136,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 14,5 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 79,1 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,0 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber März stiegen die Exporte in die EU-Staaten um 1,0 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 0,4 Prozent.

In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 61,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber März stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,7 Prozent und die Importe von dort um 2,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)