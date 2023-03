Deutsche Exporte steigen im Januar trotz globaler Schwäche

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Exporte sind im Januar trotz eines schwachen globalen Umfelds spürbar gestiegen. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 8,6 Prozent höher.

Die Importe fielen im Januar um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten lediglich ein Minus von 0,3 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 5,2 Prozent.

Insgesamt wurden im Januar kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 113,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 16,7 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 12,2 Milliarden Euro gerechnet.

Besonders schwungvoll lief das Exportgeschäft mit Ländern außerhalb der EU, den sogenannten Drittstaaten, zu denen etwa China, Russland, Brasilien und auch die USA zählen. Die Ausfuhren in diese Länder lagen im Januar um 3,8 Prozent höher als im Vormonat. Dagegen wuchsen die Exporte in die EU-Länder deutlich schwächer. Die Ausfuhren in die EU-Staaten stiegen um 0,7 Prozent, in die Staaten der Eurozone um 0,5 Prozent.

