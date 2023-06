Deutsche Exporte wachsen im April unerwartet

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Aufnahme in S&P-500: Palo Alto Networks-Aktie springt an der NASDAQ nachbörslich an. Keine Änderungen im DAX im Juni erwartet - EVOTEC, Software AG und KRONES im MDAX erwartet. 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden. Henkel will Preise weiter erhöhen. United Internet und Aroundtown verlieren Platz im STOXX 600.