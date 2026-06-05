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Deutsche Flagge bei Lidl-Reederei - Heimathafen im Südwesten

07.06.26 15:57 Uhr
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HEILBRONN/HAMBURG (dpa-AFX) - Ein Schiff der Lidl-Reederei Tailwind Shipping Lines fährt künftig unter Deutscher Flagge - und macht Heilbronn damit erstmals zum Heimathafen eines Seeschiffs. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Schiff "Panda 001" wechselte demnach von der portugiesischen zur deutschen Flagge. Es hat eine Ladekapazität von 5.527 Standardcontainern (TEU). Damit zählt das Schiff eher zu den kleineren in der Containerschifffahrt. Die Riesen der Branche, wie etwa die Flaggschiffe der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, haben eine Kapazität von fast 24.000 TEU. Der Flaggenwechsel bei Lidl ist laut BSH erst der Anfang. "Geplant ist die Umflaggung der gesamten eigenen Flotte, also auch der derzeit im Bau befindlichen Neubauten."

Minister: Stärkung der Versorgungssicherheit

"In Zeiten geopolitischer Spannungen und fragiler globaler Lieferketten ist die Wahl der Deutschen Flagge ein Zeichen von Verantwortung, Zusammenarbeit und strategischer Handlungsfähigkeit. Jedes weitere Schiff unter Deutscher Flagge stärkt unsere Versorgungssicherheit", sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder laut BSH.

Lidl war 2022 mit der Reederei in die Schifffahrt eingestiegen, als "direkte Reaktion auf die stark gestörten Lieferketten während der COVID-19-Pandemie - mit dem Ziel, Versorgungssicherheit und Termintreue für Lidl zu gewährleisten". Dafür setzt der Handelsriese mit Sitz in Neckarsulm "bewusst auf kleinere Schiffe und weniger Hafenstopps". Angesteuert werden demnach vor allem kleinere Häfen nahe großer Handelszentren. "So lassen sich lange Wartezeiten auf überlasteten Liegeplätzen vermeiden und Waren schneller umschlagen." Insgesamt hat Tailwind rund 33.000 eigene Container im Einsatz.

Deutsche Handelsflotte kaum unter deutscher Flagge unterwegs

Derzeit (Stand Ende Mai) fahren nach Angaben des BSH 396 deutsche Schiffe unter deutscher Flagge, 1.423 nicht. Auf den Weltmeeren sollen nach dem Willen des Bundes mehr deutsche Schiffe auch unter deutscher Flagge unterwegs sein. Dazu sollen eine umfassende Reform der Flaggenstaatverwaltung und mehr Service beitragen. Services verschiedener Institutionen wurden an einer Stelle zusammengeführt, Abstimmungswege vereinfacht und die Prozesse für Reedereien deutlich zugänglicher gestaltet, wie das BSH berichtet.

"Das Renommee der Deutschen Flagge beruht auf ihrem Status als staatliche Institution", zitiert die Behörde Joachim Hillger, Vice President bei Tailwind Shipping Lines. "In den vergangenen Jahren ist die Deutsche Flagge im Verbund mehrerer Behörden übersichtlicher geworden und daher für Reedereien deutlich leichter zu navigieren."/DP/zb

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