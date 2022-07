Deutsche Flugsicherung sieht "wahnsinnige Nachfrage" nach Flugreisen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Flugsicherung (DFS) registriert dieses Jahr einen massiven Nachholeffekt bei Flugreisen. "Wir werden mit außerordentlichen Verkehrsspitzen konfrontiert, mit denen bei der Verkehrsplanung, glaube ich, so wohl niemand gerechnet hat", sagte DFS-Chef Arndt Schoenemann während der Jahrespressekonferenz. "Die Leute wollen nach zwei Jahren Corona wieder raus." Es bestehe eine "wahnsinnige Nachfrage", ergänzte Schoenemann. Im ersten Halbjahr habe der Luftverkehr wieder drei Viertel des Vorkrisenniveaus erreicht.

So habe es im deutschen Luftraum in den sechs Monaten mehr als 1,2 Millionen Flugbewegungen gegeben, das sind rund 76 Prozent des Niveaus von 2019. "Für das gesamte Jahr erwarten wir einen weiteren Anstieg", so Schoenemann. Insgesamt soll es 2022 einen Zuwachs auf etwa 85 Prozent des Vorkrisenniveaus geben. "Es geht bergauf - sehr viel steiler, als wir erwartet haben."

Eine mögliche Mitverantwortung für die teils langen Verzögerungen und Flugstreichungen an vielen deutschen Flughäfen wies die Flugsicherung von sich. "Wir sind nicht die Treiber, was Verspätung betrifft", erklärte DFS-Chef Schoenemann. Im Jahresverlauf komme die Flugsicherung derzeit im Durchschnitt auf eine Verspätung von unter zwei Minuten, was ein "sehr guter Wert" sei.

July 20, 2022 06:22 ET (10:22 GMT)