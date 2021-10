Deutsche Gasspeicher nur zu 68 Prozent gefüllt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gasspeicher in Deutschland sind zurzeit relativ wenig befüllt. "Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell bei rund 68 Prozent und damit niedriger als in den Vorjahren", sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) der Rheinischen Post. "Die Wiederbefüllung der Speicher hat durch den langen Winter von sehr niedrigem Niveau aus und spät begonnen. Zudem wurde in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 mehr Erdgas verbraucht als in den Vorjahren."

Der Verband erwartet aber keine Versorgungsengpässe: "Auch in diesem Winter gilt: Wer mit Erdgas heizt, hat eine warme Wohnung", sagte der Sprecher. Deutschland verfüge über die größten Gasspeicherkapazitäten in der EU, zudem basiere die Versorgung auf mehreren Säulen. "Deutschland bezieht Erdgas auch während der Wintermonate kontinuierlich aus zahlreichen unterschiedlichen Lieferländern wie Norwegen, Russland, Niederlande oder auch aus eigener deutscher Förderung."

Manuel Frondel, Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes in Essen, forderte, nun die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen: "Versorgungsengpässe im Winter sind unwahrscheinlich und wären sogar auszuschließen, wenn Nordstream 2 in Betrieb wäre", sagte Frondel.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2021 05:45 ET (09:45 GMT)