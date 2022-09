Deutsche Großhandelspreise im August 18,9% über Vorjahresmonat

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck auf Großhandelsebene hat sich in Deutschland im August erneut leicht abgeschwächt, bleibt aber außergewöhnlich hoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 18,9 (Juli: 19,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Juni hatte die Jahresteuerung 21,2 Prozent betragen.

Den größten Einfluss auf die Teuerung auf Jahressicht hatte der Preisanstieg im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (plus 54,3 Prozent). Besonders kräftige Preisanstiege gab es auch im Großhandel mit festen Brennstoffen (plus 99,2 Prozent) sowie mit chemischen Erzeugnissen (plus 40,6 Prozent). Erheblich höher waren auch die Preise im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (plus 41,8 Prozent) sowie mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (plus 38,0 Prozent).

