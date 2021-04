Deutsche Großhandelspreise im März um 4,4% über Vorjahr

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck auf Großhandelsebene in Deutschland hat sich im März zum zweiten Mal in Folge verdoppelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent und lagen um 4,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte die Jahresteuerung noch bei 2,3 Prozent gelegen und im Januar bei 0,0 Prozent. Den stärksten Beitrag zur Teuerung leisteten im März Mineralölerzeugnisse (plus 13,7 Prozent).

Besonders kräftige jährliche Preisanstiege gab es aber im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (plus 76,3 Prozent) sowie mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (plus 20,9 Prozent). Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel verteuerten sich im Großhandel um 19,8 Prozent.

