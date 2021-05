Deutsche Holzexporte stark gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschland hat im vergangenen Jahr seinen Holzexport deutlich gesteigert. Mit 12,7 Millionen Kubikmeter Rohholz lag die Menge um 42,6 Prozent über dem Vergleichswert aus dem Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Seit 2015 hat sich die Menge des ausgeführten Rohholzes sogar mehr als verdreifacht.

Vor allem der Bau-Boom in China hat für die Nachfragesteigerung gesorgt, die insbesondere bei Schnittholz zu stark gestiegenen Preisen geführt hat. Mehr als die Hälfte (50,6 Prozent) der Exportmenge ging 2020 in die Volksrepublik. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres hat sich der Exportzuwachs zunächst nicht fortgesetzt./ceb/DP/jha