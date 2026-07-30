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Deutsche HVPI-Inflation steigt im Juli auf 2,8 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Juli verstärkt, was vor allem an den durch den Iran-Krieg getriebenen höheren Energiepreisen lag. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg auf eine Jahresrate von 2,8 (Vormonat: 2,4) Prozent, wie das Statistische Bundesamts (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,8 Prozent Inflation prognostiziert.

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Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Index um 0,9 (minus 0,2) Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,9 Prozent prognostiziert.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,8 (2,3) Prozent. Volkswirte hatten eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Die monatliche Teuerungsrate betrug 0,8 (minus 0,3) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,7 Prozent gelautet.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, betrug 2,4 Prozent binnen Jahresfrist. Die Preise für Energie stiegen um 8,3 Prozent.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 08:09 ET (12:09 GMT)