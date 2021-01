Deutsche HVPI-Teuerung im Januar deutlich höher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat zu Jahresbeginn aufgrund von Sonderfaktoren weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lag um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Dezember war die Jahresrate noch mit 0,7 Prozent negativ gewesen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 0,5 Prozent prognostiziert.

"Neben den geänderten Mehrwertsteuersätzen kann die Entwicklung der Verbraucherpreise auch durch andere Faktoren wie die CO2-Bepreisung und die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ab Januar 2021 beeinflusst sein", heißt es in der Destatis-Mitteilung.

Der unerwartet deutliche Preisauftrieb in Deutschland dürfte die Erwartungen für den Euroraum beeinflussen. Eurostat veröffentlicht Inflationsdaten am Mittwoch nächster Woche. Am morgigen Freitag kommen spanische Preisdaten und am Dienstag französische. Die EZB hat bereits deutlich gemacht, dass sie über den für 2021 zu erwartenden Inflationsanstieg hinwegblicken wird, da dieser vor allem auf technischen Faktoren beruhe. Für 2022 erwartet die EZB einen Inflationsrückgang.

Der nationale Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und auf Jahressicht um 1,0 (Dezember: minus 0,3) Prozent. Volkswirte hatten Raten von plus 0,4 und plus 0,7 Prozent vorausgesagt. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 0,6 (minus 1,8) Prozent. Darunter sanken die Energiepreise um nur noch 2,3 (minus 6,0) Prozent und die Nahrungsmittelpreise stiegen um 2,2 (plus 0,5) Prozent. Die Preise von Dienstleistungen waren um 1,5 (1,1) höher als im Vorjahresmonat und die Mietpreise um 1,2 (1,3) Prozent.

Destatis weist darauf hin, dass die Corona-Einschränkungen erneut zu Schwierigkeiten bei der Preiserhebung geführt hätten, da einige Güter am Markt nicht verfügbar gewesen seien.

