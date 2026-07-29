Deutsche Importpreise gehen im Juni stärker als erwartet zurück

29.07.26 08:12 Uhr

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland sind im Juni gegenüber Mai stärker als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert.

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Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde ein Importpreisanstieg von 6,1 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten einen Anstieg von 6,5 Prozent erwartet.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise lagen die Importpreise im Juni um 0,1 Prozent höher als im Vormonat Mai. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Anstieg von 4,3 Prozent.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

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Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juni um 0,1 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 3,5 Prozent registriert. Dies war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2023.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

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July 29, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)