DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 -0,0%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.130 +0,1%Euro 1,1400 +0,1%Öl 87,4 +4,0%Gold 4.040 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Importpreise gehen im Juni stärker als erwartet zurück

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland sind im Juni gegenüber Mai stärker als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert.

Werbung

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde ein Importpreisanstieg von 6,1 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten einen Anstieg von 6,5 Prozent erwartet.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise lagen die Importpreise im Juni um 0,1 Prozent höher als im Vormonat Mai. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Anstieg von 4,3 Prozent.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Werbung

Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juni um 0,1 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 3,5 Prozent registriert. Dies war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2023.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)