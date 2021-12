Deutsche Importpreise steigen weitaus deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Importpreise sind im November wegen höherer Energieeinfuhrpreise weitaus deutlicher als erwartet gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent und lagen um 24,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der stärkste Preisanstieg auf Jahressicht seit Oktober 1974. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von nur 1,0 Prozent und eine Jahresteuerung von 22,3 Prozent prognostiziert.

Energieeinfuhren waren um 159,5 Prozent teurer als im November 2020. Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich lag insbesondere am stark gestiegenen Erdgaspreis, der fast viermal so hoch wie im November 2020 (plus 270,9 Prozent) war. Auch die Einfuhrpreise für Erdöl und Mineralölerzeugnisse verdoppelten sich in etwa: Erdöl war im Vorjahresvergleich um 100,4 Prozent teurer, Mineralölerzeugnisse um 90,5 Prozent. Die Preise für importierte Steinkohle lagen 153,7 Prozent über denen von November 2020, gegenüber Oktober 2021 fielen sie jedoch um 17,8 Prozent.

Den höchsten Preisanstieg im Vorjahresvergleich verzeichnete elektrischer Strom mit einem Plus von 359,9 Prozent. Gegenüber Oktober wurde er ebenfalls deutlich teurer (plus 28,0 Prozent). Aufgrund des geringen Anteils der Stromeinfuhren an den gesamten Energieeinfuhren wirkte sich die Verteuerung von Strom aber nur unwesentlich auf die Energiepreisentwicklung aus.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise um 12,2 Prozent höher als im November 2020 und 1,0 Prozent höher als im Vormonat.

December 23, 2021 02:52 ET (07:52 GMT)