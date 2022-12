Deutsche Importpreisinflation sinkt im Oktober etwas

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat sich in Deutschland im Oktober zum zweiten Mal in Folge verringert. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lagen um 23,5 (September: 29,8; August: 32,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten minus 1,7 und plus 23,2 Prozent prognostiziert. Die Importpreise für Energie sanken auf Monatssicht um 5,2 Prozent.

Die Exportpreise gingen gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent zurück und überstiegen das Niveau des Vorjahresmonats um 13,1 Prozent.

December 02, 2022 02:39 ET (07:39 GMT)