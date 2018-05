Deutsche Industrie bedauert Rückzug der USA aus Atomabkommen mit Iran

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran kritisiert. Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, erklärte am Dienstagabend in Berlin: "Die deutsche Industrie bedauert den Rückzug der USA aus dem so mühselig und langwierig verhandelten Atomabkommen zutiefst."

Jetzt müsse es der EU gelingen, mit Russland und China ein deutliches Bekenntnis zu den im Atomabkommen getroffenen Vereinbarungen abzugeben, forderte Kempf. Dabei gehe es um Glaubwürdigkeit in der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik.

Ein Bekenntnis zu den Vereinbarungen ist nach den Worten des BDI-Präsidenten für deutsche und europäische Unternehmen essenziell: "Unsere Unternehmen haben sich große Hoffnungen auf die Marktöffnung durch Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gemacht. Diese Aussichten sind nun eindeutig getrübt."/sl/DP/he