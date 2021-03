Deutsche Industrie erhält mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat zu Jahresbeginn wieder mehr Aufträge erhalten. Im Januar seien 1,4 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet, im Schnitt allerdings nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Aufträge noch um 2,2 Prozent gefallen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Bestellungen zu Jahresbeginn um 2,5 Prozent. Das Niveau vor der Corona-Krise vom Februar 2020 wurde um 3,7 Prozent überschritten./bgf/mis