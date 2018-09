Deutsche Industrie hält an Nordstream 2 fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie will sich nicht dem wachsenden Druck der US-Administration beugen, auf die Gaspipeline Nordstream 2 zu verzichten und stattdessen amerikanischen Flüssiggas zu kaufen. "Gas können wir auch durch Pipelines bekommen. Wir haben eine. Und wegen der Versorgungssicherheit plädiert die Wirtschaft für eine zweite Leitung", sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wirtschaft, der Süddeutschen Zeitung

US-Präsident Trump stelle "eine Verbindung zwischen dieser Leitung und seinem Flüssiggas her", so Kempf. Diese Verknüpfung lehne er ab. "Ich habe aber ein großes Problem, wenn sich ein dritter Staat in unsere Energieversorgung einmischt. Ob das Sanktionen sind oder Argumente wie: Was braucht ihr eine zweite Leitung, kauft mein Gas", so Kempf. Es müsse einem Staat genauso wie einem Unternehmen selbst überlassen sein zu sagen, ob es eine zweite Quelle geben soll.

Kempf fügte hinzu, dass amerikanisches Gas in Deutschland zudem überhaupt nicht wettbewerbsfähig sei. Um es zu kaufen, müsste aber auch der Preis stimmen. "Dass der Preis der Erzeugung niedrig ist, heißt gar nichts. Das Gas muss ja auch über den Atlantik kommen", so Kempf gegenüber der Zeitung. "Für den Transport muss es flüssig und dann wieder gasförmig werden. Dann sind wir bei den Themen Preis und Versorgungssicherheit".

Der Streit um Nordstream 2 dürfte sich weiter verschärfen, da die USA ihre Sanktionen gegen Russland erweitern wollen; unter anderem sollen sie auf die Pipeline durch die Ostsee ausgedehnt werden. Russlands Präsident Putin erwägt der Zeitung zufolge bereits, die Leitung komplett durch Russland finanzieren zu lassen, um deutsche und europäische Firmen vor den Sanktionen zu schützen.

