Deutsche Industrie hält Energieverbrauch trotz Wachstums stabil

BERLIN (Dow Jones)--Die Industrie in Deutschland hat vergangenes Jahr ihren Energieverbrauch trotz wachsender Wirtschaft konstant gehalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legte der Energieverbrauch 2017 im Vergleich zu 2016 lediglich minimal um 0,1 Prozent zu. Wie in den letzten Jahren auch waren die wichtigsten Energieträger in der Industrie Erdgas mit 29 Prozent, Strom mit 21 Prozent, gefolgt von Kohle und Öl mit jeweils 17 Prozent.

Unter den Industriezweigen waren die Chemische Industrie und die Metallverarbeitung die Großverbraucher. Sie kommen auf einen Anteil von 29 beziehungsweise 23 Prozent am gesamten Energiebedarf der Industrie. Die Statistiker bezogen für ihre Auswertung den Verbrauch von 46.000 Unternehmen aus Verarbeitendem Gewerbe und Bergbau ein.

