Deutsche Kreditwirtschaft fordert tokenisierten digitalen Euro

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrüßt, ein Projekt zur Vorbereitung eines digitalen Euros zu starten. Zugleich bezeichnete sie die Pläne der EZB aber als unzureichend. "Es braucht zusätzlich sowohl tokenisiertes Giralgeld als auch tokenisiertes Zentralbankguthaben, um unsere Volkswirtschaft sicher in die Zukunft zu begleiten", heißt es in einer Stellungnahme. Die EZB müsse alle drei heutigen Geldarten in das Projekt einbeziehen.

Ein digitaler Euro sollte nach Ansicht der Kreditwirtschaft für Verbraucher wie eine digitale Banknote funktionieren. Wie Bargeld sollte er weder verzinst noch programmierbar sein. Auch sollte ein digitaler Euro ohne Verbindung zum Internet funktionieren. Der digitale Euro sollte den Europäern nach Vorstellung des Verbands durch Kreditinstitute über elektronische Portemonnaies, sogenannte "CBDC-Wallets", zur Verfügung gestellt werden.

Dabei sollte die Menge an digitalen Euro durch eine Obergrenze pro Wallet limitiert werden, die sich beispielsweise am typischen Zahlungsbedarf orientieren könnte. Nicht zuletzt muss die EZB in ihrem Projekt die Anonymität des digitalen Euro betrachten, die Verbraucher am Bargeld sehr schätzen", fordert die Kreditwirtschaft.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 08:21 ET (12:21 GMT)