Deutsche Lufthansa AG: Der große Turnaround läuft an

Werbung

Höhere Ticketpreise und steigende Frachtraten führen den Konzern zurück in die Gewinnzone. Die Kranich-Airline baut aufgrund der hohen Nachfrage die Kapazitäten weiter aus.

Inflation bremst die Reiselust nicht

Der Flugverkehr kehrt nach dem Einbruch der Pandemie immer weiter zur Normalität zurück. Dies bescheinigten zuletzt die großen Fluggesellschaften in den USA. Diese vermelden trotz geringerer Volumina als vor Beginn der Pandemie aufgrund gestiegener Ticketpreise bereits neue Rekordumsätze. In Anbetracht der Relationen dürfte sich für die Fluggesellschaften dennoch weiteres Wachstumspotenzial ergeben, da die Umsätze der Luftfahrtindustrie in Relation zum historischen Durchschnitt tendenziell niedrig sind. In Deutschland startet die Aktie der Deutschen Lufthansa daher jetzt den großen Turnaround. Bereits im 1. Quartal hatte das Unternehmen angekündigt, den Stellenabbau zu stoppen. Zuvor hatte das Unternehmen zur Kosteneinsparung seit Beginn der Pandemie rund 30.000 Stellen auf 108.000 Mitarbeiter abgebaut. Bis Ende 2023 soll die Zahl wieder auf 115.000 Mitarbeiter zulegen. Die stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen, aber auch die zunehmende Rückkehr von Geschäftsreisenden treiben derweil die Ticketpreise nach oben. Angesichts der hohen Inflation wäre zu befürchten, dass die Nachfrage abnehmen könnte, doch die Verbraucher wollen nach den langen Lockdowns auf Urlaubsreisen nicht verzichten. Daher verlagern sie ihre Ausgaben zunehmend auf Erlebnisreisen. Der Trend scheint sich hier fortzusetzen. Rückkehr in die Gewinnzone

Die Vorlage der Q3-Zahlen am 27. Oktober bestätigte den positiven Trend bei der Deutschen Lufthansa. Bei den Passagierfluggesellschaften wurde die Kapazität in den ersten neun Monaten des Jahres um 105 % im Jahresvergleich ausgebaut und lag damit bei 70 % des Vorkrisenniveaus. Die Zahl der Flüge nahm gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 113 % zu. Zwischen Juli und September flogen mit den Airlines der Lufthansa Group mehr als 33 Millionen Fluggäste. Im 3. Quartal des Vorjahres waren es noch 20 Millionen. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten um 118 % auf 23,893 Milliarden Euro. Da sich auch die Bereiche Fracht und Wartung auf Rekordkurs befinden, kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Das Unternehmen meldete für die Monate Juli bis September ein Konzernergebnis von 809 Millionen Euro. Der operative Gewinn vervierfachte sich auf etwa 1,1 Milliarden Euro. Aussichtsreiche Zukunftsperspektive leitet Investitionszyklus ein

Für die kommenden Monate bleibt der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr weiterhin optimistisch und stellte einen höheren Gewinn in Aussicht. Das Management rechnet auch im 4. Quartal mit einem positiven Ergebnis und daher mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von mehr als einer Milliarde Euro. Denn die Nachfrage nach Flugtickets sei weiter ungebrochen, während die geringen Kapazitäten die Ticketpreise nach oben treiben. Daher will das Unternehmen auch einen Produkterneuerungszyklus einleiten und in 200 neue Flugzeuge investieren, um laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Position unter den Top 5 Airline-Gruppen der Welt weiter zu stärken. Analysten erwarten auf Basis der Fact-Set-Daten für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie von 0,18 Euro. Dieser soll bis 2024 auf 0,92 Euro zulegen. Das KGV fällt damit von rund 38 auf unter 8 ab. Charttechnisch vollzieht die Aktie jetzt den Ausbruch aus dem Abwärtstrend, wodurch sie ein heißer Kandidat für eine Outperformance sein könnte. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Lufthansa AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Lufthansa AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW52L9, das am 22.09.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Deutschen Lufthansa AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 6,50 Euro begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Lufthansa AG an der Börse XETRA Frankfurt am 15.09.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 6,50 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.09.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Lufthansa AG am 15.09.2023 auf oder über 6,50 Euro liegen wird. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 01.11.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Discount 6,5 2023/09: Basiswert Deutsche Lufthansa DW52L9 Quelle: DZ BANK: Geld 31.10. 17:44:40, Brief 31.10. 17:44:40 5,44 EUR 5,49 EUR 0,74% Basiswertkurs: 6,955 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:29:59 Max Rendite 18,40% Max Rendite in % p.a. 20,81% p.a. Discount in % 21,06% Cap 6,50 EUR Abstand zum Cap in % -6,54% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DW52L9 (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DW52L9 (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand:Uwe Fröhlich (Co-Vorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorsitzender), Souâd Benkredda, Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Florian Möller, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2022

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main