Deutsche Lufthansa beschließt Kapitalerhöhung über 2,1 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will mit einer Kapitalerhöhung 2,1 Milliarden Euro einsammeln. Dazu gibt der Airline-Konzern 597.742.822 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem Bezugspreis von 3,58 Euro je Aktie aus. Mit dem Erlös will der Airline-Konzern die Stillen Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Zudem soll die Stille Einlage II in Höhe von 1 Milliarden Euro bis Ende 2021 vollständig zurückgezahlt und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I ebenfalls bis Ende des Jahres gekündigt werden, wie der Airline-Konzern mitteilte.

Bestehende Aktionäre können für je eine gehaltene Lufthansa-Aktie eine der neuen Aktien erwerben, die vom 22. September bis zum 5.?Oktober 2021 angeboten werden. Die Platzierung ist jedoch bereits gesichert: Die Kapitalerhöhung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig garantiert, wie der Konzern mitteilte. Darüber hinaus haben mehrere von Blackrock verwaltete Investmentfonds einen sogenannten Sub-Underwriting-Vertrag über insgesamt 300 Millionen Euro abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben. Ebenso nehmen alle Vorstandsmitglieder an der Kapitalerhöhung teil und üben ihre Bezugsrechte für die jeweils gehaltenen Aktien vollständig aus.

Ob der WSF sich beteiligt, steht indes noch nicht fest. Gegenwärtig hält der Bund über den WSF den Angaben zufolge 15,94 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft. Sollte sich der WSF beteiligen, habe er sich verpflichtet, frühestens sechs Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung mit der Veräußerung seiner Kapitalbeteiligung an zu beginnen, teilte die Lufthansa mit. In diesem Fall müsse die Veräußerung spätestens 24 Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung abgeschlossen sein, vorausgesetzt, die Gesellschaft zahlt die Stillen Einlagen I und II wie geplant zurück.

