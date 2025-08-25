DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +1,7%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1588 -0,2%Öl67,80 +0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX startet etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

Deutsche Maastricht-Defizitquote im ersten Halbjahr bei 1,3 Prozent

22.08.25 08:32 Uhr

DOW JONES--Der deutsche Staatshaushalt hat im ersten Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von 28,9 Milliarden Euro verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, war das staatliche Defizit somit um 19,4 Milliarden Euro niedriger als im ersten Halbjahr 2024. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das erste Halbjahr 2025 eine Defizitquote von 1,3 Prozent. Aus den Ergebnissen für das erste Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, wie die Statistiker anmerkten.

Wer­bung

Mit 16,7 Milliarden Euro hatte der Bund erneut den größten Anteil am gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit. Das Finanzierungsdefizit des Bundes reduzierte sich allerdings im ersten Halbjahr 2025 deutlich um 10,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Finanzierungsdefizit der Länder verringerte sich ebenfalls stark um 10,3 Milliarden Euro und betrug im ersten Halbjahr 2025 noch 1,3 Milliarden Euro. Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Milliarden Euro auf 14,2 Milliarden Euro. Die Sozialversicherungen verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 einen Finanzierungsüberschuss von 3,3 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 02:33 ET (06:33 GMT)