Deutsche Maastricht-Defizitquote im ersten Halbjahr bei 1,3 Prozent

DOW JONES--Der deutsche Staatshaushalt hat im ersten Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von 28,9 Milliarden Euro verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, war das staatliche Defizit somit um 19,4 Milliarden Euro niedriger als im ersten Halbjahr 2024. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für das erste Halbjahr 2025 eine Defizitquote von 1,3 Prozent. Aus den Ergebnissen für das erste Halbjahr lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, wie die Statistiker anmerkten.

Mit 16,7 Milliarden Euro hatte der Bund erneut den größten Anteil am gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizit. Das Finanzierungsdefizit des Bundes reduzierte sich allerdings im ersten Halbjahr 2025 deutlich um 10,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Finanzierungsdefizit der Länder verringerte sich ebenfalls stark um 10,3 Milliarden Euro und betrug im ersten Halbjahr 2025 noch 1,3 Milliarden Euro. Das Finanzierungsdefizit der Gemeinden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Milliarden Euro auf 14,2 Milliarden Euro. Die Sozialversicherungen verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 einen Finanzierungsüberschuss von 3,3 Milliarden Euro.

August 22, 2025 02:33 ET (06:33 GMT)