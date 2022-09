Deutsche Netflix-Serie 'Kleo' geht in eine zweite Staffel

BERRLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Streamingserie "Kleo" geht in eine weitere Staffel. Das teilte Netflix am Donnerstag mit. "Nun ist die zweite Staffel über den Rachefeldzug der Ex-Stasikillerin Kleo Straub offiziell, natürlich erneut mit Jella Haase in der Titelrolle und Dimitrij Schaad als ihrem Antagonisten/Partner in Crime, Sven Petzold", berichtete der Streamingdienst weiter. Die Dreharbeiten dazu beginnen den Angaben zufolge voraussichtlich 2023./bok/DP/men

