Deutsche Orders steigen im Dezember dank Großaufträgen stark

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Ceconomy-Beteiligung an Fnac Darty soll nicht abgegeben werden. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. Bayer erleidet in Glyphosat-Prozess Schlappe vor US-Berufungsgericht. Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen.