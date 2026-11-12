Deutsche Pfandbriefbank: In welche Richtung schlägt das Pendel aus?

Die Deutsche Pfandbriefbank blickt pessimistischer in die Zukunft und bestätigt die Ziele 2026 nur am unteren Ende der Prognosespannen. Die Aktie fährt Achterbahn.

Auf den ersten Blick sehen die Neunmonatszahlen 2026 der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) ganz gut aus: Das Neugeschäft im Segment Real Estate Finance Solutions kletterte in den ersten neun Monaten 2026 um 14 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro und beim Gewinn vor Steuern lag der Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierung mit 28 Mio. Euro wieder im Plus. Im Vorjahr stand hier noch ein dicker Verlust von 235 Mio. Euro in den Büchern. Allerdings resultierte dieser maßgeblich aus einem Sonderaufwand für den strategischen Rückzug aus dem US-Markt.

Herausfordernder Immobilienmarkt

Auf den zweiten Blick jedoch sieht die Sache schon wieder ganz anders aus: Vorstandschef Kay Wolf rechnet beim Neugeschäft für das Gesamtjahr 2026 nur noch mit 7,5 Mrd. Euro. Das liegt am unteren Ende der bisherigen Zielspanne von 7,5 bis 8,5 Mrd. Euro. Beim Vorsteuergewinn wird jetzt ebenfalls nur noch das untere Ende der einst angepeilten Spanne von 30 bis 40 Mio. Euro erwartet. Für die pessimistischeren Aussichten macht das Unternehmen den schwächer als ursprünglich angenommenen Immobilienmarkt verantwortlich, der unter dem gestiegenen Zinsniveau leidet.

Zweischneidiges Schwert Zinsen

Durch das erhöhte Zinsniveau verschieben viele Investoren geplante Transaktionen auf später. Zudem rückt die Risikovorsorge stärker in den Blickpunkt. Im Neunmonatszeitraum betrug diese minus 32 Mio. Euro (9M 2025: minus 356 Mio. Euro), lag damit aber im Rahmen der Erwartungen. Der Vorjahreswert war jedoch vom Abbau des US-Buchs stark beeinträchtigt. Die Zinsentwicklung bleibt grundsätzlich ein zweischneidiges Schwert: Kurzfristig drücken die gestiegenen Zinsen auf das Neugeschäft, mittel- bis langfristig dürften diese aber zu höheren Zinserträgen führen.

Fazit

Die vorgelegten Zahlen sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Im aktuellen Immobilienmarktumfeld ist das vorgelegte Zahlenwerk durchaus passabel, die am unteren Ende bestätigten Geschäftsziele jedoch besitzen ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Offensichtlich sind auch die Anleger nicht so sicher, wie die Zahlen zu interpretieren sind. Vorbörslich sank das Papier zunächst bis auf 2,82 Euro, nur um kurze Zeit später wieder auf über 3 Euro zu klettern. Die Volatilität dürfte zunächst hoch bleiben.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 12.11.26 um 09:32 Uhr.

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