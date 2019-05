Deutsche Pfandbriefbank startet mit kleinem Gewinnplus ins Jahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) (PBB) (pbb) ist dank höherer Zinserträge mit einem kleinen Gewinnplus ins Jahr gestartet. Unter dem Strich stand im ersten Quartal ein Überschuss von 40 Millionen Euro und damit eine Million mehr als ein Jahr zuvor, wie das im MDAX gelistete Geldhaus am Montag in München mitteilte. Der Vorsteuergewinn blieb mit 48 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Trotz spürbarer Abstriche im Neugeschäft peilt Vorstandschef Andreas Arndt für 2019 weiterhin einen Vorsteuergewinn von 170 bis 190 Millionen Euro an.

So konnte die Bank ihr Neugeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung zwar um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigern. Die durchschnittliche Bruttomarge in dem Bereich sackte jedoch auf 1,3 Prozentpunkte zusammen, nachdem sie ein Jahr zuvor noch 1,55 Prozentpunkte erreicht hatte. Das Management begründete das mit einem hohen Anteil von sehr risikoarmen Verträgen. "Für das zweite Quartal erwarten wir durch eine andere Zusammensetzung des Neugeschäfts eine deutliche Verbesserung unserer Neugeschäftsmarge", sagte Bankchef Arndt./stw/stk