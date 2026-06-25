Deutsche Pfandbriefbank: Was macht die EZB am 23. Juli?

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ist komplett aus dem Tritt gekommen. Nun droht sogar der Rückfall in den technischen Abwärtstrend.

Der Krieg am Golf hat die Inflation in Deutschland und im Euro-Raum angetrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat reagiert und in der Sitzung am 11. Juni die Leitzinsen für den Hauptrefinanzierungssatz, den Einlagensatz und die Spitzenrefinanzierungsfazilität um jeweils 0,25-Prozentpunkte angehoben. Für zinssensitive Werte wie die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist das zunächst keine gute Nachricht.

Anleger blicken auf die EZB

Zinserhöhungen bergen Risiken für das Kreditportfolio, da die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt. Das zieht eine höhere Risikovorsorge nach sich. Im Vorfeld der EZB-Sitzung vom 11. Juni wurde offensichtlich bereits auf eine Anhebung spekuliert. Die pbb-Aktie gab bereits nach. Am 23. Juli steht eine weitere EZB-Sitzung auf der Agenda, in der über die Zinssätze beraten wird. Wenngleich sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuletzt noch zurückhaltend zeigte, rechnen viele Marktteilnehmer mit einem erneuten Zinsschritt.

Gefährlicher Trend

Mitte Mai gelang es der Aktie, den Abwärtstrend im Jahreschart zu durchbrechen. Am Widerstandsbereich zwischen 3,66 und 3,82 Euro scheiterte das Papier dann jedoch. Vielmehr ging es in der ersten Juniwoche bis auf rund 3,28 Euro nach unten. Hier verläuft aktuell die obere Linie des absteigenden Trendkanals. Zunächst gelang es noch, das Einschwenken in den Abwärtskanal zu verhindern. Allerdings präsentiert sich die Aktie vor dem Hintergrund einer möglichen Zinsanhebung weiter schwach und könnte bei rund 3,10 Euro erneut auf die obere Trendkanallinie treffen.

Fazit

Im Vorfeld des Zinsentscheids am 23. Juli dürfte die pbb-Aktie noch unter Druck bleiben. Die eigentliche Entscheidung wiederum könnte dann dem Papier aber mehr helfen als schaden. Denn kommt es zu einer Zinserhöhung, dürfte das Gros bereits im Kurs eingepreist sein. Bleibt eine Zinserhöhung hingegen aus und gibt die EZB zudem das Signal, die Inflation im Griff zu haben, könnte sich das positiv auf die pbb-Aktie auswirken. Technisch wäre es hilfreich, wenn sich das Papier oberhalb der oberen Linie des Abwärtstrends behaupten könnte. Aktuell erscheinen Long-Positionen aber noch zu riskant.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.584 Prozent oder 14,3 Prozent p.a. (Stand: 20.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 25.6.26 um 9:35 Uhr.

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