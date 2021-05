Deutsche Pharma-Firmen lehnen Patentfreigabe ab

Quartalsberichte lesen fast so einfach wie Auto fahren. Wenn das Material in Ordnung ist, muss der Fahrer nur den Schlüssel rumdrehen, Gas geben und auf sein Umfeld achten. Im, zeigt Ihnen ein Profi, wie Sie Quartalszahlen für Ihr Portfolio nutzen können.

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Dow zeitweise auf Rekordhoch -- DAX leichter -- Moderna erstmals mit Quartalsgewinn -- VW mit Gewinnsprung -- Fresenius mit solidem Quartal -- Conti, Linde, Zalando, FMC, PayPal, Uber im Fokus

CompuGroup Medical bekräftigt nach Umsatzsprung den Ausblick. Beck's-Brauer AB InBev startet überraschend stark ins Jahr. Credit Suisse begrenzt Verschuldungsgrad. UniCredit kehrt in die Gewinnzone zurück. Henkel erhöht die Prognose für das Gesamtjahr. Société Générale profitiert vom Boom im Aktienhandel. Auftragsbücher bei DEUTZ füllen sich. Microsoft bietet Datenverarbeitung in Europa an.