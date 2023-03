Deutsche Post-Aktie legt zu: Post-Tarifstreit endgültig beigelegt

Die ver.di-Mitglieder bei dem Bonner Konzern und die Tarifkommission sprachen sich der Gewerkschaft zufolge in einer Urabstimmung für die Annahme des vor knapp drei Wochen vereinbarten Tarif-Pakets aus, wie ver.di am Freitag mitteilte. Damit trete der Vertrag für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten der Post in Kraft.

ver.di und die Deutsche Post hatten sich am 11. März nach einem von massiven Warnstreiks begleiteten Tarifstreit auf eine Tariferhöhung verständigt, die der Post zufolge bei einer Laufzeit von 24 Monaten über alle Einkommensgruppen hinweg einer durchschnittliche Anhebung der Gehälter von 11,5 Prozent entspricht. ver.di hatte zuvor sogar mit einem unbefristeten Streik gedroht, in einer Urabstimmung hatten sich 85,9 Prozent dafür ausgesprochen. In einer letzten Verhandlungsrunde erzielten Post und ver.di dann aber doch eine Einigung. Dieser stimmten nun 61,7 Prozent der befragten ver.di-Mitglieder bei der Post zu. "Der Abschluss ist ein Kompromiss, aber am Ende auch ein gutes Ergebnis für unsere Mitglieder", sagte ver.di-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis. Die Post hatte erklärt, die sei mit der Einigung über ihre Schmerzgrenze hinaus gegangen. Damit sei aber auch ein langer Streik verhindert worden.

Die Deutsche Post-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,88 Prozent auf 42,90 Euro.

Düsseldorf (Reuters)

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com