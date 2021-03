Deutsche Post kauft ab 10. März bis zu 4,2 Mio Aktien zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post AG beginnt am Mittwoch mit einem bereits am 24. November beschlossenen Aktienrückkaufprogramm. Der Konzern will bis zu 220 Millionen Euro für den Erwerb von bis zu 4.218.887 eigenen Aktien ausgeben, die ausschließlich Führungskräften angeboten werden sollen. Der Rückkauf über die Börse startet am 10. März und endet spätestens am 9. April 2021, wie die Deutsche Post mitteilte.

Der Konzern hatte am Montag ein separates Rückkaufprogramm für bis zu 1 Milliarde Euro angekündigt.

