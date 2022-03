Deutsche-Post-Tochter DHL Express, Singapore Air kooperieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat mit Singapore Airlines einen Crew-und Maintenance-Vertrag für fünf Boeing 777 Frachtflugzeuge geschlossen. Damit will der Konzern den Express-Service zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika ausbauen, um der Kundennachfrage auf den schnell wachsenden internationalen Expressversandmärkten zu begegnen.

Die Frachtflugzeuge sollen am Changi-Flughafen in Singapur stationiert sein und den dortigen South Asia Hub von DHL bedienen. Sie sollen von Singapore-Air-Piloten geflogen werden und Strecken in die USA mit Zwischenstopps in Nordasien bedienen. SIA werde auch die Wartung der Flugzeuge übernehmen.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von mehr als vier Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Das erste Flugzeug soll im Juli ausgeliefert werden, das zweite im Oktober. Die übrigen drei Maschinen sollen im Jahresverlauf 2023 bereitstehen.

DHL Express betreibt in seinem globalen Netzwerk in 220 Ländern und Territorien mehr als 320 eigene Flugzeuge. Der Konzern investiert kontinuierlich in seine Frachtflotte.