Deutsche Post verzichtet bis Mitte 2029 auf Auslagerung des Briefgeschäfts
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DOW JONES-- Deutsche Post verzichtet bis Mitte 2029 auf Auslagerung des Briefgeschäfts Die Deutsche Post wird Briefe auch weiterhin mit eigenen Mitarbeitern zustellen. Mit der Gewerkschaft Verdi einigte sich der Konzern darauf, für weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2029 auf die Vergabe der Briefzustellung an fremde Firmen zu verzichten. Dies gilt auch für die sogenannte Verbundzustellung, also die Auslieferung von Briefen und Paketen durch den gleichen Zusteller, wie der Konzern mitteilte.
Darüber hinaus verpflichtet sich die Deutsche Post, mindestens 2.600 eigene Fahrer zu beschäftigen. Die beide Parteien unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 04:44 ET (08:44 GMT)
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