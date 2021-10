Deutsche Post wird optimistischer nach starkem dritten Quartal

GO

Heute im Fokus

Dow startet fester -- DAX klettert über 15.100 Punkte-Marke -- Varta will Batterien für E-Autos produzieren -- Tilray enttäuscht mit Umsatzzahlen -- Vonovia. Nordex, BMW, Daimler, TeamViewer im Fokus

Impfschutz bei J&J 'ungenügend'. Finanzinvestoren erwägen anscheinend Übernahme der Aareal Bank. CTS Eventim erwirbt Mehrheit an Anbieter von Einlasskontrollen. Uniper plant erheblichen Stellenabbau im Engineering-Geschäft. BNP Paribas erwägt wohl höhere Ausschüttungsquote. Moderna will mRNA-Impfstoffe in Afrika herstellen. Shell sieht im dritten Quartal bessere Entwicklung als im Vorjahr.