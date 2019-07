Deutsche Presse-Agentur feiert 70-jähriges Bestehen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Festakt in Berlin feiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag (11.00 Uhr) ihr 70-jähriges Bestehen. Als Festredner wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit rund 300 Gästen wird die Situation der Pressefreiheit in Deutschland stehen.

Unter dem Motto "Pressefreiheit in Gefahr? Demokratie in Gefahr?" werden der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, ZDF-Chefredakteur Peter Frey, die Büroleiterin der "New York Times", Katrin Bennhold, und dpa-Geschäftsführer Peter Kropsch miteinander diskutieren.

Die Nachrichtenagentur dpa war am 18. August 1949 gegründet worden. Sie versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland, Unternehmen, Parteien, NGO's und Behörden mit redaktionellen Angeboten. An mehr als 160 Standorten im In- und Ausland arbeiten rund 1000 Journalisten. Sie berichten auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa ist Mehrheitseigentümerin von dpa-AFX/sk/DP/fba