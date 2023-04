Deutsche Produktion im Februar deutlich besser als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Februar deutlich besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einem kräftigen Anstieg der Autoproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion insgesamt gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Stagnation gerechnet. Im Jahresvergleich stieg die Produktion um 0,6 (Januar: minus 1,6) Prozent. Der ursprünglich für Januar gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 3,5 Prozent wurde auf 3,7 Prozent revidiert.

"Damit erhöhte sich die Produktion seit Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um 5,8 Prozent. Der deutliche Rückgang zum Jahresende 2022 wurde somit mehr als ausgeglichen", teilte Destatis mit.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Februar um 2,4 (plus 2,0) Prozent zu. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 3,4 (plus 0,1) Prozent, darunter die von Autos um 7,6 Prozent. Die Erzeugung von Konsumgütern erhöhte sich um 1,4 (minus 1,5) Prozent und die von Vorleistungsgütern um 1,8 (plus 6,0) Prozent. Die Bauproduktion nahm um 1,5 (plus 13,6) Prozent zu, die Energieerzeugung sank um 1,1 (minus 0,4) Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministerium wies darauf hin, dass auch die Herstellung in den energieintensiven Industriezweigen merklich gestiegen sei. "Das deutet darauf hin, dass die Talsohle der Energiekrise durchschritten sein dürfte."