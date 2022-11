Deutsche Produktion im September besser als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Sie lag damit kalenderbereinigt um 2,6 (August: 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Anstieg um nur 0,1 Prozent gerechnet. Der ursprünglich für August gemeldete monatliche Rückgang von 0,8 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert. Im dritten Quartal stieg die Produktion um 0,5 Prozent.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich im September um 0,7 (August: minus 0,4) Prozent. Die Produktion von Vorleistungsgütern sank um 0,1 (minus 2,5) Prozent, während die von Investitionsgütern um 1,1 (plus 0,7) und die von Konsumgütern um 1,4 (plus 1,7) Prozent stieg.

In den einzelnen Industriebranchen kam es nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zu unterschiedlichen Entwicklungen: Im Bereich Kfz und Kfz-Teile gab es demnach ein Plus von 9,3 Prozent. Auch pharmazeutische Erzeugnisse (plus 10,9 Prozent), Kokerei und Mineralölverarbeitung (plus 10,5 Prozent), Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse (plus 3,8 Prozent), Papier und Pappe (plus 1,2 Prozent) sowie Metallerzeugnisse (plus 0,9 Prozent) verzeichneten Zuwächse.

Andere Wirtschaftszweige indes wie chemische Erzeugnisse (minus 2,9 Prozent), Maschinenbau (minus 1,7 Prozent) sowie Glas, Glaswaren und Keramik (minus 1,3 Prozent) erlitten Produktionsrückgänge.

Die Bauproduktion nahm um 0,3 (minus 3,5) Prozent ab, die Energieerzeugung stieg um 1,7 (minus 4,7) Prozent.

Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums bleibt der Ausblick auf die kommenden Monate eingetrübt. "Die Stimmung in den Unternehmen ist weiterhin deutlich unterkühlt und die Nachfrage spürbar rückläufig", heißt es in einer Mitteilung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 02:17 ET (07:17 GMT)