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Deutsche Produktion sinkt im Februar leicht

09.04.26 08:07 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar entgegen den Erwartungen etwas gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Januar hatte sie das Vorjahresniveau um 0,9 Prozent unterschritten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Den für Januar vorläufig gemeldeten Rückgang von 0,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,0 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)