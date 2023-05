Deutsche Produktion sinkt im März deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Jahresvergleich stieg die Produktion jedoch um 1,8 (Februar: 0,7) Prozent. Der ursprünglich für Februar gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 2,0 Prozent wurde auf 2,1 Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im März um 3,3 (plus 2,7) Prozent ab. Die Produktion von Investitionsgütern sank um 4,4 (plus 3,2) Prozent, darunter die von Autos um 6,5 Prozent. Der Maschinenbau verzeichnete ein Minus von 3,4 Prozent.

Die besonders energieintensiven Wirtschaftszweige fuhren ihren Ausstoß im Vormonatsvergleich fast durchweg herunter: Herstellung chemischer Erzeugnisse minus 2,0 Prozent; Papier und Pappe minus 3,4 Prozent; Metallerzeugung und -bearbeitung minus 4,0 Prozent sowie Glas, Glaswaren und Keramik minus 6,5 Prozent. Nur der Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung konnte im Vergleich zum Vormonat etwas zulegen (plus 1,5 Prozent).

Die Erzeugung von Konsumgütern verringerte sich um 0,1 (plus 2,0) Prozent und die von Vorleistungsgütern um 3,5 (plus 2,6) Prozent. Die Bauproduktion verringerte sich um 4,6 (plus 0,3) Prozent, die Energieerzeugung stieg um 0,8 (minus 0,1) Prozent.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ergab sich im ersten Quartal ein Produktionszuwachs von insgesamt 1,8 Prozent. "Die Stimmung in den Unternehmen hat sich zuletzt weiter verbessert, was für eine konjunkturelle Erholung im weiteren Verlauf des Jahres 2023 spricht", befindet das Ministerium.

