Deutsche Produktion sinkt im November unerwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im November entgegen den Erwartungen nicht gestiegen, was vor allem an einem schwachen Output im Maschinenbau lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 2,4 (Oktober: 0,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Ende vergangener Woche einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.

Allerdings hatten am Donnerstag veröffentlichte starke Daten zum Industrieumsatz die Erwartung geweckt, dass die Produktion sogar deutlicher zugenommen hat. Das ursprünglich für Oktober gemeldete Produktionsplus von 2,8 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,4 Prozent.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne erhöhte sich im November auf Monatssicht um 0,2 (Oktober: plus 3,1) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern nahm um 0,8 (plus 0,1) Prozent zu und die von Konsumgütern um ebenfalls 0,8 (minus 0,3) Prozent. Die Produktion von Investitionsgütern sank dagegen um 0,6 (plus 7,3) Prozent, wobei die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um 4,1 Prozent stieg, aber die Produktion im Maschinenbau um 3,6 Prozent sank.

Die Bauproduktion verringerte sich um 0,8 (plus 0,7) Prozent und die Energieproduktion um 4,4 (minus 0,2) Prozent.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die aktuelle Indikatorenlage lege einen "verhaltenen Optimismus" für die Industriekonjunktur nahe. "Der gestoppte negative Trend in der Produktion im verarbeitenden Gewerbe wird flankiert durch positive Stimmungsindikatoren am aktuellen Rand", heißt es in einer Mitteilung. Dennoch dürften die Beeinträchtigungen durch Lieferengpässe noch einige Monate anhalten. Nach deren Auflösung sei angesichts voller Auftragsbücher mit einem dynamischen Wachstum zu rechnen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2022 02:16 ET (07:16 GMT)