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Deutsche Produktion steigt dritten Monat in Folge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im Juni auch dank einer steigenden Produktion in der Autoindustrie weiter erholt. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge und war von Analysten im Schnitt so erwartet worden.

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Allerdings war der Produktionsanstieg im Mai schwächer ausgefallen als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Zuwachs nach unten, von 0,9 Prozent auf nur noch 0,7 Prozent. Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt für den Juni einen Rückgang der Fertigung um 0,1 Prozent.

Die positive Entwicklung der Produktion im Juni ist maßgeblich auf Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen. Hier stieg die Produktion laut Bundesamt im Monatsvergleich um 3,6 Prozent. Negativ habe sich hingegen der Rückgang im Maschinenbau von 3,9 Prozent ausgewirkt./jkr/zb