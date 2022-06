Deutsche Produktion steigt im April um 0,7 Prozent - Bau schwach

Aktuell befinden sich die Weltbörsen in einem Bärenmarkt. Diese unruhigen Börsenzeiten verunsichern viele Anleger. Wie können Sie Ihr Geld jetzt am besten schützen? Im Online-Seminar morgen um 18 Uhr lernen Sie spannende Anlage-Ideen für turbulente Börsenphasen kennen!

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Bayer-Tochter Bluerock eröffnet Standort in Berlin -- Porsche verstärkt Investitionen in Startups

Credit Suisse erwartet Verlust im zweiten Quartal. FDA-Berater empfehlen Notfallzulassung für Novavax-Corona-Impfstoff in den USA. Amazon soppt über drei Millionen gefälschte Artikel in 2021. Audi plant weitere citynahe Schnelllade-Stationen. Deutsche Börse lässt Kappungsgrenze im DAX weiterhin unverändert. So kompromisslos stellt sich Elon Musk gegen Homeoffice-Wunsch von Tesla-Mitarbeitern.