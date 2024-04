Deutsche Produktion steigt im Februar stärker als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 2,1 und lag um 4,9 (Januar: 5,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der für Januar gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 1,0 Prozent wurde auf 1,3 Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im Februar gegenüber dem Vormonat um 1,9 (plus 1,3) Prozent zu. Die Produktion von Investitionsgütern stieg um 1,5 (minus 1,5) Prozent, die von Vorleistungsgütern um 2,5 (plus 4,3) Prozent und die von Konsumgütern um 1,9 (plus 3,4) Prozent. Die Energieerzeugung sank dagegen um 6,5 (minus 2,7) Prozent, während die Bauproduktion um 7,9 (plus 2,9) Prozent zunahm.

