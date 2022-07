Deutsche Produktion steigt im Mai um 0,2 Prozent

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Großaktionär Kühne stockt Beteiligung -- VW, SUSE, TotalEnergies, Fed-Protokoll im Fokus

ABOUT YOU zuversichtlich bezüglich der Ziele für das Geschäftsjahr. Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen durch Merck & Co anscheinend kurz vor Abschluss. Samsung erwartet kräftiges Wachstum. General Motors erleidet Absatzeinbruch in China. GSK-Aktionäre heben Daumen für Ausgliederung von Consumer-Health-Geschäft. IAG-Tochter British Airways streicht noch mal mehr als 10.000 Kurzstreckenflüge.