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Deutsche Produktion steigt im September um 0,7 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September besser als erwartet entwickelt - allerdings von einem abwärts revidierten Vormonatsniveau. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,4 (August: 0,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für August ein monatliches Minus von 0,2 Prozent prognostiziert. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Produktionsanstieg von 2,0 Prozent wurde auf 1,0 Prozent revidiert.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 02:03 ET (07:03 GMT)

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