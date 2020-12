Industrie produziert sechsten Monat in Folge mehr - "Macht Hoffnung"

Berlin (Reuters) - Die Industrie mit ihren gut gefüllten Auftragsbüchern schirmt die deutsche Wirtschaft vor einem erneuten Corona-Einbruch ab.

Die Unternehmen steigerten ihre Produktion im Oktober nicht nur den sechsten Monat in Folge, sondern zugleich doppelt so stark wie von Ökonomen vorhergesagt und so deutlich wie seit Juni nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger fuhren ihre Erzeugung zusammen um 3,2 Prozent hoch, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Dazu trug die größte Branche des Verarbeitenden Gewerbes - die Autoindustrie - maßgeblich bei: Sie steigerte ihre Produktion um fast zehn Prozent. Trotz des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns dürfte die Industrie im vierten Quartal wachsen und die Konjunktur stabilisieren, sagen Experten.

"Dies macht Hoffnung, dass sich das Minus beim realen Bruttoinlandsprodukt trotz der Einschränkungen im Dienstleistungssektor in Grenzen halten wird", sagte Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Im Frühjahr - inmitten der ersten Corona-Welle - war Europas größte Volkswirtschaft im Rekordtempo um 9,8 Prozent eingebrochen. Im Schlussquartal wird eher mit einem Rückgang von ein bis zwei Prozent gerechnet. "Die aus dem neuerlichen Lockdown resultierenden Belastungen sind nicht mit denen aus dem Frühjahr zu vergleichen, als die Kinderbetreuung stark eingeschränkt war, es zu Störungen der internationalen Lieferketten kam und Geschäftsschließungen im In- und Ausland den Absatz von Industriegütern behinderten", sagte der Konjunkturexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Nils Jannsen. "Aktuell konzentrieren sich die Belastungen im Wesentlichen auf einzelne kontaktintensive Dienstleistungsbranchen."

EUPHORISCHE BÖRSIANER

Die Auftragsbücher der Industrie sind wegen der guten Nachfrage aus dem Inland und aus Übersee-Staaten wie China wieder dicker als im Februar, dem Monat vor Beginn der Corona-Beschränkungen. Die Produktion hingegen liegt noch um 4,9 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Das Wirtschaftsministerium schließt trotz der positiven Tendenz Rückschläge nicht aus: "Auch wenn die Auftragseingänge für eine Fortsetzung des Aufholprozesses sprechen, so bleibt die weitere Entwicklung der Industriekonjunktur angesichts des Pandemiegeschehens und des Teil-Lockdowns von Unsicherheit geprägt."

Das sehen die Unternehmen ähnlich. Das Barometer für die Produktionserwartungen fiel im November auf 5,5 Punkte, nach 16,3 im Oktober, wie das Ifo-Institut zu seiner Firmenumfrage mitteilte. "Insbesondere die konsumorientierte Industrie legt eine Verschnaufpause ein", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Die Pharmabranche hingegen sieht sich im Aufwind"

Börsianer schielen dagegen schon auf das kommende Jahr, in dem Corona-Impfungen die Pandemie eindämmen sollten. Sie bewerten die Aussichten für die deutsche Konjunktur daher so gut wie noch nie: Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten legte im Dezember um 12,3 Punkte auf den Rekordwert von 34,3 Zählern zu, wie die Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix unter 1112 Anlegern ergab. "Diese Zahlen unterstreichen, dass die Wirtschaftserholung 2021 viel dynamischer vonstatten gehen sollte als bislang vom Konsens erwartet", sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.