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Deutsche Produktionsdaten überraschen positiv

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Lage bei den produzierenden Unternehmen in Deutschland hat sich im August besser als erwartet entwickelt. Die Gesamtproduktion zog im August im Vergleich zum Juli vor allem wegen einer guten Entwicklung im Baugewerbe saison- und kalenderbereinigt um 2,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um rund ein halbes Prozent gerechnet. Im Juli war die Produktion noch um 1,2 Prozent gefallen.

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Im Baugewerbe zog die Produktion im August um etwas mehr als neun Prozent an; auch der Maschinenbau trug positiv zur Entwicklung bei. In der Automobilindustrie war die Produktion dagegen erneut rückläufig. "Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ist dieser Rückgang teilweise auf die branchenüblichen Werksferien zurückzuführen, die 2026 stärker als im Vorjahr in den August fielen", teilte das Statistikamt mit.

Die Industrieproduktion, also das produzierende Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe, stieg um 0,6 Prozent./zb/mis

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