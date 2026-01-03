DAX25.305 +0,1%Est506.156 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +2,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Reallöhne steigen 2025 um 1,9 Prozent

27.02.26 08:24 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Reallöhne in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Nominallöhne 2025 um 4,2 Prozent und die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent. Daraus resultierte ein Wachstum der Reallöhne um 1,9 Prozent. Nach den Rückgängen in den Jahren 2020 bis 2023 hatten die Reallöhne in den Folgejahren wieder zugelegt - zuletzt 2024 um 3,1 Prozent. 2025 erreichten die Reallöhne fast wieder das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019.

Wer­bung

Nach Wirtschaftsabschnitten betrachtet, stiegen die Nominallöhne 2025 am stärksten in den Wirtschaftsabschnitten Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (plus 5,7 Prozent), Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 5,3 Prozent) und Erziehung und Unterricht (plus 5,0 Prozent).

Demgegenüber verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (plus 2,8 Prozent), Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (plus 3,3 Prozent) und verarbeitendes Gewerbe (plus 3,3 Prozent) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege.

Die Verdienste der Vollzeitbeschäftigten insgesamt stiegen 2025 um 4,3 Prozent. Unter den Vollzeitbeschäftigten wiesen Frauen mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 4,8 Prozent stärkere Verdienststeigerungen auf als Männer (plus 4,1 Prozent).

Wer­bung

Insbesondere Geringverdienende verzeichneten 2025 - wie bereits 2023 und 2024 - erneut ein starkes Nominallohnwachstum. Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel mit den geringsten Verdiensten mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,0 Prozent die stärkste Verdienststeigerung. Für das oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten lag der Nominallohnanstieg bei 3,7 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)