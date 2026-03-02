DAX24.216 +1,8%Est505.872 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +4,6%Nas22.842 +1,4%Bitcoin62.891 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl80,87 -1,3%Gold5.156 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Reeder begrüßen Trump-Vorschlag zum Schutz der Schifffahrt

04.03.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.220,00 EUR -80,00 EUR -3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hapag-Lloyd AG
142,30 EUR 1,50 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Reeder (VDR) heißt die Idee einer Eskorte für die wegen des Iran-Kriegs blockierten Schiffe gut. "Um den im Persischen Golf eingeschlossenen Schiffen zeitnah die Ausfahrt aus dem Kriegsgebiet zu ermöglichen, ist ein Marine-Geleitschutz dringend notwendig", teilte der Verband der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wer­bung

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus - die an den Persischen Golf angrenzt - sichern zu wollen. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

VDR: Mehr als 30 Schiffe deutscher Reeder eingeschlossen

Der VDR aus Hamburg geht inzwischen davon aus, dass mindestens 30 Schiffe deutscher Reedereien im Persischen Golf eingeschlossen sind. Denn die Straße von Hormus ist wegen der Gefahr von Angriffen praktisch gesperrt ist. Zunächst ging der Verband von mehr als 25 Schiffen aus.

Außer dem VDR begrüßte auch der internationale Schifffahrtsverband Bimco Trumps Vorstoß. Dessen Ankündigung, Tanker eskortieren zu lassen, klinge "interessant". Der Verband warte auf weitere Klarstellungen.

Wer­bung

"Allerdings ist es unrealistisch, allen Tankern, die in derzeit vom Iran bedrohten Gebieten operieren, Schutz zu gewähren", teilte Bimco weiter mit. Dies erfordere eine sehr große Zahl an Kriegsschiffen.

Zu der Schließung der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben des Irans und der USA. Vor der Straße stauen sich Tanker. Ein Containerschiff meldete am Mittwoch der Seehandelsaufsicht der britischen Marine, in der Meerenge mit einem unbekannten Projektil angegriffen worden zu sein./lkm/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
16.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
16.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hapag-Lloyd AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen